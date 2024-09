Bruno Henrique deu a assistência para o gol de Arrascaeta - Maga JR/Agência F8/Estadão Conteúdo

Publicado 12/09/2024 23:41

Rio - O Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil. A conquista da vaga veio com a vitória sobre o Bahia por 1 a 0, nesta quinta-feira (12), no Maracanã, pelo jogo da volta das quartas da competição. Arrascaeta anotou o único gol da noite. Como a equipe de Tite bateu o Esquadrão pelo mesmo placar na ida , avançou com um 2 a 0 no agregado. Na próxima fase, o Rubro-Negro enfrentará o Corinthians, que eliminou o Juventude.

Agora, o foco passa a ser o Brasileirão. O Fla volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Vasco no Maracanã. O clássico é válido pela 26ª rodada do campeonato.

O jogo

O Flamengo foi a melhor equipe da etapa inicial. Mesmo com menos de posse de bola, o Rubro-Negro teve mais volume ofensivo durante os primeiros 45 minutos de partida. A melhor chance veio com Bruno Henrique, por volta dos 38 minutos. Após uma cobrança de escanteio de Arrascaeta, a bola sobrou para atacante finalizar. No entanto, Marcos Felipe cresceu e fez a defesa com o rosto.



O Bahia, por sua vez, fez pouco. O Esquadrão até conseguia chegar ao ataque, mas faltava objetividade. A única oportunidade clara veio no início do jogo, quando Everton Ribeiro descolou ótimo passe para Everaldo. O centroavante ficou cara a cara com Marcos Felipe, mas finalizou mal e mandou para fora.

No retorno do intervalo, o Flamengo pisou no acelerador e foi coroado com o gol logo aos nove minutos. Na segunda tentativa de passe, Léo Ortiz conseguiu ótima enfiada para Bruno Henrique, que avançou e cruzou rasteiro para Arrascaeta. Livre, o uruguaio finalizou para estufar as redes do Bahia.

A partir daí, o jogo ficou mais tranquilo. Isso porque o Bahia seguia com dificuldades para criar e incomodar o Rubro-Negro. Dessa forma, o Flamengo administrou bem o cenário e assegurou a classificação.

Ficha técnica

Flamengo x Bahia



Data e hora: 12/9/2024, às 21h45

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)



Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA) / Gabriel Xavier e Iago (BAH)

Cartões vermelhos: -

Gols: Arrascaeta (1-0) (09'/2ºT)



FLAMENGO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela, 33'/2ºT); Léo Ortiz, Evertton Araújo (Pulgar, 42'/2ºT), e Arrascaeta (Gabi, 16'/2ºT); Gerson, Luiz Araújo (Allan, 43'/2ºT) e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves, 43'/2ºT).



BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba (Iago, 39'/2ºT); Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena, 26'/2ºT) e Cauly (Lucho Rodríguez, 14'/2ºT); Thaciano (Rafael Ratão, 25'/2ºT) e Everaldo (Ademir, 14'/2ºT).