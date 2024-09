Tite é o técnico do Flamengo - Pablo Porciuncula/ AFP

Tite é o técnico do FlamengoPablo Porciuncula/ AFP

Publicado 13/09/2024 01:23 | Atualizado 13/09/2024 01:24

Rio - Tite elogiou Arrascaeta após a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 1 a 0, nesta quinta-feira (12), que valeu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil . Durante a entrevista coletiva, ele revelou que imaginava não contar com o meio-campista para a partida. Entretanto, o auxiliar Matheus Bachi mostrou confiança na presença do uruguaio, que se colocou à disposição. O camisa 14 foi titular a anotou o único gol do jogo.

"Eu e Matheus divergimos. Chegou no sábado, no trabalho que o Arrascaeta fez, e eu falei: 'não vai para o jogo'. E o Matheus falou: 'acredito, tenho confiança que ele vai'. Quando a gente fala em respeito ao clube, em lealdade, de outros atributos, eles têm se traduzido em ação. A gente falou dos quatro selecionáveis, a gente está falando também. Se colocar à disposição... Isso é um caráter", disse Tite.

Arrascaeta iniciou o jogo como titular e pediu substituição no segundo tempo. Após a partida, ele admitiu que ainda não estava 100%, mas tranquilizou os torcedores e destacou que deixou o campo por cansaço.

Na coletiva, o auxiliar Cléber Xavier também elogiou a postura do Arrascaeta e lembrou que os atletas que estavam com suas respectivas seleções nesta data Fifa também se colocaram à disposição.

"Importantíssimo um jogador como o Arrascaeta, jogador de criação no meio de campo, experiente, que tem uma história dentro do clube, que tem uma representatividade dentro do Flamengo, dentro da América, se colocar à disposição. Assim como ele, outros tantos tem se colocado. Varela, Erick (Pulgar),Fabrício e Gerson, que vieram da seleção e se colocaram à disposição", ressaltou Cleber.

Flamengo sem Pedro

Para o confronto, Tite optou por escalar Bruno Henrique como centroavante. Gabigol entrou no segundo tempo, na vaga de Arrascaeta, e atuou mais recuado. A outra opção seria Carlinhos, mas ele já defendeu o Nova Iguaçu na Copa do Brasil e, por regulamento, não pode defender outra equipe na competição.



"Nós não fizemos projeção para o restante da competição sem o Pedro. A gente fortalece a quem está, e o campo vai falar. Não dá para te antecipar situações. É adaptação, sim. Como se aciona um jogador com características diferentes. O BH é de atacar espaço. Até no primeiro tempo era demais, e os dois marcadores já estavam marcando a bola de profundidade. No intervalo, falamos: 'Tem bola para ti, BH, que ela é no pé, tem hora que é de apoio'", ressaltou Tite.

"É muito difícil de marcar um jogador que tem essas características, fora o cabeceio que ele tem. Quando o jogo é pensado, com a velocidade que tem no jogo, por vezes, essa adaptação é necessária, é fundamental. O jogo vai exigir, e o campo vai falar", finalizou.