Léo Pereira celebra gol marcado na vitória sobre o Bolívar, pela Libertadores da América - Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 12/09/2024 19:30

Rio - Zagueiro do Flamengo , Léo Pereira será homenageado nesta quinta-feira (12), no Maracanã, antes do duelo com o Bahia, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h45 (de Brasília). O camisa 4 completou 200 jogos pelo clube carioca no mês de agosto.

Ele receberá uma camisa com o número estampado nas costas das mãos do presidente Rodolfo Landim, do vice-presidente de futebol Marcos Braz e do diretor executivo Bruno Spindel, antes do aquecimento. A informação foi publicada pelo site 'Coluna do Fla' e confirmada pela reportagem de O DIA.

No Flamengo desde janeiro de 2020, o defensor soma 201 partidas pelo clube, com 11 gols e cinco assistências. Nesta temporada, atuou em 40 oportunidades.