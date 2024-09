Bruno Henrique será titular e formará o ataque do Flamengo com Luiz Araújo em busca da semifinal da Copa do Brasil - Marcelo Cortes /CRF

Bruno Henrique será titular e formará o ataque do Flamengo com Luiz Araújo em busca da semifinal da Copa do BrasilMarcelo Cortes /CRF

Publicado 12/09/2024 12:04

Em 2021, o Flamengo caiu na semifinal para o Athletico-PR, mas em 2022 e 2023 avançou até a final. Foi campeão sobre o Corinthians há dois anos, mas perdeu para o São Paulo na temporada passada.

Leia mais: Conselho do Flamengo aprova medida para dificultar implementação da SAF

E essa sequência positiva só não é maior porque o Rubro-Negro bateu na trave em 2020 e 2019, quando acabou eliminado nas quartas de final por São Paulo e Athletico, respectivamente.



O que precisa para ir à semifinal da Copa do Brasil



Após vencer o Bahia em Salvador por 1 a 0, o Flamengo pode até empatar no Maracanã que se garante em mais uma semifinal de Copa do Brasil.



Mas se perder por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Já os baianos precisam de dois ou mais de saldo para avançarem de fase.



O provável time do Flamengo contra o Bahia



Matheus Cunha, Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Pulgar (Allan), Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Bruno Henrique.