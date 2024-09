Membros do Conselho Deliberativo do Flamengo no ginásio Hélio Maurício, na Gávea - Paula Reis/CRF

Publicado 12/09/2024 08:30 | Atualizado 12/09/2024 08:44

Rio - O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou a mudança no Estatuto para dificultar a implementação de uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Segundo o "ge", a medida recebeu 272 votos a favor e dois contra, além de uma abstenção.

A emenda reuniu 217 assinaturas. Com a aprovação da mudança do Estatuto, a implementação de uma SAF no Flamengo exigirá um debate em assembleia geral com quórum mínimo de 60% dos sócios aptos a voto e 2/3 de aprovação.

Além disso, também foi definido que haverá uma quarentena a ser cumprida em caso de aprovação da implementação da SAF no Flamengo. Quem for dirigente no triênio anterior, não poderá assumir cargo remunerado na SAF por seis anos.

O presidente Rodolfo Landim já admitiu ser favorável à implementação de uma SAF, mas em um modelo diferente dos existentes no Brasil. A ideia do mandatário seria vender uma parcela pequena e manter o controle do clube, visando construir o estádio sem criar dívidas ou prejudicar o investimento no futebol.

Entretanto, a atual gestão mudou de ideia e encontrou uma nova solução para construir o estádio através do potencial construtivo da Gávea. Em 2022, o Flamengo chegou a receber uma proposta de "assessoria financeira" do Banco BTG Pactual e da empresa "Win The Game", recomendando modelos de venda.