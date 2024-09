Flamengo e Bahia mediram forças no Maracanã - Rafael Rodrigues/EC Bahia

Flamengo e Bahia mediram forças no MaracanãRafael Rodrigues/EC Bahia

Publicado 13/09/2024 00:36 | Atualizado 13/09/2024 01:30

Rio - Na noite desta quinta-feira, 12, o Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 no Maracanã e avançou à semifinal da Copa do Brasil . Arrascaeta anotou o único gol da partida. Abaixo, confira os melhores momentos:





O Flamengo também derrotou o Bahia por 1 a 0 na partida de ida . Dessa forma, avançou com um triunfo de 2 a 0 no placar agregado. O Corinthians, que eliminou o Juventude, será o adversário da equipe de Tite na semifinal da competição.

Agora, o foco passa a ser o Brasileirão. O Fla volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Vasco no Maracanã. O clássico é válido pela 26ª rodada do campeonato.