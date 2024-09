Com passe de Bruno Henrique, Arrascaeta marcou o gol da vitória do Rubro-negro no segundo tempo - Thiago Ribeiro/Agif/Estadão Conteúdo

Com passe de Bruno Henrique, Arrascaeta marcou o gol da vitória do Rubro-negro no segundo tempoThiago Ribeiro/Agif/Estadão Conteúdo

Publicado 13/09/2024 00:18 | Atualizado 13/09/2024 01:30

Rio - Arrascaeta tranquilizou a torcida após pedir substituição durante a vitória sobre o Bahia por 1 a 0, nesta quinta-feira (12), que classificou o Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil . Autor do único gol do jogo, o meio-campista revelou que ainda não está 100%, mas destacou que era importante estar em campo nesta noite e que saiu no segundo tempo por cansaço. Ele ainda aproveitou para agradecer o Departamento Médico do clube.

"Cansaço só, partida muito intensa. Fui ao Departamento Médico e mandei os parabéns para eles, me ajudaram para voltar o mais rápido possível. Ainda não estava 100%, mas era muito importante estar em campo hoje", disse Arrascaeta, à TV Globo.

O jogo marcou o retorno de Arrascaeta aos gramados. O uruguaio não disputava uma partida desde o clássico com o Botafogo, no dia 18 de agosto, quando sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda

O Flamengo também derrotou o Bahia por 1 a 0 na partida de ida . Dessa forma, avançou com um triunfo de 2 a 0 no placar agregado. O Corinthians, que eliminou o Juventude, será o adversário da equipe de Tite na semifinal da competição.

"Sabíamos que o adversário gosta de ficar com a bola. Tínhamos que, no momento certo, chegar lá com força para fazer o gol. Acredito que fizemos um grande jogo. Temos muita coisa para melhorar, mas a gente deu um passo importante".

Agora, o foco passa a ser o Brasileirão. O Fla volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Vasco no Maracanã. O clássico é válido pela 26ª rodada do campeonato.