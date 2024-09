Estêvão em jogo da seleção brasileira - Mauro Pimentel / AFP

Estêvão em jogo da seleção brasileiraMauro Pimentel / AFP

Publicado 12/09/2024 20:47

Estevão estreou pela Seleção na última data Fifa e se tornou o quinto jogador mais jovem da história a defender o Brasil. O atacante, de apenas 17 anos, ganhou minutos nas últimas duas partidas da equipe comandada por Dorival Júnior, contra Equador e Paraguai, nas Eliminatórias. Ele celebrou as chances e contou como foi o trote.

"Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de ter ido para a seleção brasileira pela primeira vez. Foi um período muito bom, em que eu pude aprender com várias pessoas diferentes, vários craques. No trote, eu tive que cantar o Hino Nacional e a segunda parte foi mais difícil.” ”Foi muito importante para mim, espero voltar mais vezes", completou.

Na primeira partida, contra o Equador, Estevão substituiu Luiz Henrique, do Botafogo, durante a etapa complementar. O atacante do Palmeiras foi notado pelo jornal espanhol ‘Marca’, que destacou sua estreia, chamando o jovem de "ousado". No segundo jogo, diante do Paraguai, entrou na vaga de Guilherme Arana.

Estêvão e a Seleção se despediram da data Fifa com uma vitória por 1 a 0 sobre o Equador e uma derrota por 1 a 0 para os paraguaios. O Brasil aparece na quinta colocação das Eliminatórias, com dez pontos.