Mbappé comemora gol com a camisa do Real MadridWojtek Radwanski / AFP

Publicado 12/09/2024 17:58

França - A comissão jurídica da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) ordenou o Paris Saint-Germain a pagar cerca de 55 milhões de euros (R$ 343 milhões) para Kylian Mbappé, segundo a imprensa francesa. A decisão veio nesta quinta-feira (12), um dia após a reunião entre os advogados do clube e do jogador, na qual os representantes de Mbappé rejeitaram qualquer acordo.

A entidade exige ao PSG "proceder, no prazo de uma semana, ao pagamento dos elementos salariais devidos, nomeadamente os vencimentos e bônus de ética devidos relativos aos meses de abril, maio e junho de 2024, bem como a data de vencimento do bônus de assinatura devido no dia 29 de fevereiro de 2024".

Já o Paris Saint-Germain não quer pagar e aguarda que o processo vá para justiça comum.

"Dados os limites do campo jurídico da comissão para tomar uma decisão completa sobre esse assunto, o caso deve agora ser contestado perante outra jurisdição, na qual o Paris Saint-Germain terá o prazer de apresentar o conjunto dos fatos ao longo dos próximos meses e anos", diz o comunicado oficial do clube francês.

Essa quantia está relacionada aos últimos três meses de salário do atacante, um bônus de assinatura que teria de ser pago em fevereiro e um "bônus de ética". Antes de seu contrato acabar, Mbappé comunicou ao clube e pediu o pagamento dessas dívidas.

No período, os valores passavam de 100 milhões de euros (R$ 620 milhões), de acordo com os jornais L'Équipe e Le Parisien e a emissora RMC Sport. Perante o impasse, a LFP poderá punir o clube com uma proibição de contratações até que a situação seja regularizada.

Mbappé deixou o Paris Saint-Germain ao fim da última temporada, após sete anos no clube. Posteriormente, foi anunciado como reforço do Real Madrid.