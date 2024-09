Erik ten Hag é o técnico do Manchester United - AFP

Publicado 12/09/2024 20:06

Inglaterra - Erik ten Hag, do Manchester United, rebateu as recentes críticas de Cristiano Ronaldo. Na entrevista coletiva desta quinta-feira, 12, o treinador negou que tenha dito que a equipe não pode conquistar o Campeonato Inglês e lembrou que o atacante "está longe, na Arábia Saudita".

"Ele disse que o Manchester United não pode ganhar a Premier League. Ele disse isso. Ele está longe, na Arábia Saudita, longe de Manchester, mas todos podem e têm direito a ter uma opinião. Está tudo bem", disse o técnico.

"Veremos onde estaremos em maio do ano que vem. É muito cedo na temporada. É sobre ganhar troféus, ficar o mais acima possível na tabela, fazer tudo para vencer todos os jogos. E depois veremos, em maio, onde estaremos", completou.

Cristiano criticou o técnico holandês durante a entrevista com o ex-zagueiro Rio Ferdinand, em seu canal no YouTube. Na ocasião, o português desaprovou a postura de Erik ten Hag, que foi negada na coletiva desta quinta.

"O Manchester United precisa reconstruir tudo, na minha opinião. Como técnico do Manchester United, você não pode dizer que não vai brigar para vencer a liga ou a Champions (League). Você deve mentalmente dizer: 'talvez não tenhamos esse potencial'. Mas não pode falar isso. Nós vamos tentar. Você tem que tentar", ressaltou o atacante.