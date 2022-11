Cristiano Ronaldo está livre no mercado após rescindir com o Manchester United - FOTO: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo está livre no mercado após rescindir com o Manchester UnitedFOTO: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 22/11/2022 14:44 | Atualizado 22/11/2022 15:00

Cristiano Ronaldo está livre no mercado. O Manchester United anunciou na tarde desta terça-feira (22) que chegou a um acordo mútuo com o craque português e acertou sua rescisão contratual, com efeito imediato, acertando a dispensa do atacante de 37 anos do clube inglês.

Em comunicado, o clube agradeceu todo o esforço de Cristiano com a camisa dos 'Diabos Vermelhos' em suas duas passagens, desejando o melhor para o futuro do atleta português e sua família no futuro.



"Cristiano Ronaldo está deixando o Manchester United após acordo mútuo com efeito imediato. O clube agradece a ele por sua imensa contribuição durante suas duas passagens pelo Old Trafford, marcando 145 gols em 346 jogos, e deseja a ele e sua família tudo de bom no futuro. Todos no Manchester United continuam focados em manter a evolução do time com Erik ten Hag e seguir trabalhando juntos para ter sucesso em campo", afirmou o clube.

Minutos depois, quem se posicionou sobre o assunto foi o próprio craque português, que está concentrado para a estreia de Portugal na Copa do Mundo, no Catar. Cristiano reiterou seu amor pelo clube e por seus torcedores, mas afirmou que sente que é a hora certa para buscar um novo desafio na carreira.

"Depois de conversas com o Manchester United, nós chegamos a um acordo mútuo para encerrar o nosso contrato. Eu amo o Manchester United e amo seus torcedores, isso nunca vai mudar. Sinto que é a hora certa de buscar um novo desafio. Eu desejo o melhor ao Manchester United", disse Cristiano.

Com atuações apagadas e longe do nível que apresentou ao longo de toda sua carreira, Cristiano Ronaldo acabou virando reserva no time de Erik ten Hag e isso irritou o craque português, que tomou diversas atitudes consideradas antidesportivas. Contra o Tottenham, ele se recusou a entrar em campo no fim do jogo, saiu de campo e foi embora do estádio antes mesmo que a partida chegasse ao fim, sendo suspenso por três dias por motivos disciplinares em decisão tomada pelo clube.

O estopim da relação entre ambos, no entanto, foi a entrevista concedida por Cristiano Ronaldo ao polêmico jornalista britânico Piers Morgan, conhecido pelo estilo sensacionalista. Na entrevista, o craque português desabafou sobre tudo e proferiu inúmeras críticas, atacando o treinador Erik ten Hag, a família Glazer - proprietária do clube -, o ex-treinador do clube Ralph Rangnick e até mesmo os ex-companheiros de clube Wayne Rooney e Gary Neville, que criticaram publicamente suas atitudes recentes. A entrevista foi considerada muito tóxica e com uma atitude afrontosa, motivando a decisão do clube inglês a encerrar a passagem do português.

Na atual temporada, Cristiano Ronaldo atuou em 21 partidas, marcando seis gols e três assistências.