Ochoa defendeu pênalti cobrado por Lewandowski Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 22/11/2022 14:56

Catar - Em tarde inspirada dos goleiros, México e Polônia empataram sem gols, nesta terça-feira (22), no estádio 974, em Doha, no Catar. Os mexicanos tiveram mais volume, mas pecaram na precisão das finalizações. Já os poloneses tiveram a melhor chance de marcar, mas Lewandowski perdeu a cobrança de pênalti, defendida pelo goleiro Ochoa.

O empate entre México e Polônia beneficiou a Argentina, que foi derrotada por 2 a 1 pela Arábia Saudita A seleção árabe lidera o Grupo C com três pontos, enquanto mexicanos e poloneses somam um ponto cada. Na próxima rodada, os mexicanos encaram a Argentina, sábado (26), às 16h, enquanto os poloneses enfrentam os sauditas, às 10h, no mesmo dia.





O JOGO

O México teve o controle da posse de bola desde o início da partida. O time comandado por Tata Martino, no entanto, insistiu muito nos cruzamentos, especialmente pela direita com Lozano, e perdeu praticamente todas as disputas aéreas para a defesa polonesa. Por outro lado, a Polônia praticamente não criou e viu o artilheiro Lewandowski ficar isolado na frente.

Na etapa final, os goleiros se destacaram. O México foi mais preciso nos ataques e deu trabalho ao goleiro Szczesny, mas não conseguiu balançar a rede. Já a Polônia teve a bola do jogo após o VAR apontar um pênalti aos 10 minutos, mas Lewandowski bateu mal e parou na defesa do goleiro Ochoa, que levou a torcida à loucura em Doha.

Mas as emoções não passaram disso. Em 90 minutos, a Polônia só deu uma finalização em direção ao gol - na cobrança de pênalti de Lewandowski. O México arriscou mais, porém acertou cerca de 30% dos chutes no alvo. Fora isso, muita disputa dos dois lados e, consequentemente, diversos passes errados. No final, chuveirinho de ambos, mas o zero permaneceu no placar.