Olivier Giroud igualou o recorde de gols de Henry pela Seleção FrancesaJewel SAMAD / AFP

Publicado 22/11/2022 20:22

O atacante Olivier Giroud fez história nesta terça-feira (22). Ao marcar dois gols na vitória da Seleção Francesa sobre a Austrália por 4 a 1 na estreia da Copa do Mundo, o centroavante chegou a 51 gols marcados pelo seu país, igualando o recorde de Thierry Henry.

Com os dois gols marcados por Giroud, inclusive, ele coloca um ponto final no jejum que sofreu na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Titular na campanha que terminou no título mundial, o atacante atuou nas sete partidas e não fez sequer um gol.

A diferença entre Giroud e Henry, no entanto, fica na quantidade de jogos disputados pela seleção francesa. Enquanto o veterano em ativa marcou 51 gols em 115 jogos, Henry marcou os mesmos gols em 121 partidas. Ou seja, o centroavante de 35 anos possui uma média melhor que a do lendário atacante e ídolo do Arsenal.