Ochoa defendeu pênalti de Lewandowski no segundo tempoGlyn KIRK / AFP

O goleiro Ochoa não escondeu a felicidade por ter defendido o pênalti de Lewandowski, que garantiu o empate do México com a Polônia em 0 a 0, nesta terça-feira, pela Copa do Mundo. Em entrevista pós-jogo, o arqueiro lembrou que já fazia "um tempo" que não pegava um pênalti e afirmou que guardará para sempre essa "lembrança maravilhosa".

"Claro que trabalhei muito, fiz um trabalho longo com o Gustavo Pinheiro (preparador de goleiros) já há muito tempo. A vida é assim, é uma surpresa, fazia um tempo que não pegava pênalti, fiz logo hoje. Então, para mim, é algo maravilhoso, fico muito feliz com isso. E gostaria dedicar a um grande amigo, o pai dele infelizmente faleceu. Queria estar com ele, vai o meu abraço", disse Ochoa.

"A vida me deu esse momento, essa lembrança maravilhosa que vou poder guardar para sempre. Desde criança, quando a gente sonha em jogar futebol, sonha com Copas do Mundo, sonha em fazer história, isso é um passo desse tipo. Mas é claro que tudo éem grupo, gostaria sempre de contribuir nesse sentido", completou.





Com o resultado, o México fica empatado no meio da tabela em número de pontos com a Polônia. A Arábia Saudita, que surpreendeu e venceu a Argentina de virada, lidera o Grupo C. Sem pontuar na rodada, a Albiceleste é a lanterna.

"É um ponto, somamos um ponto. É um rival que tem jogadores muito bons, fisicamente muito potentes, quem tem prestígio, que jogam em grandes clubes. Acho que nos esforçamos muito, queríamos os três pontos, mas temos que ver o lado positivo: conseguimos, pelo menos, um ponto. Esse é o caminho que temos que seguir. Jogando assim, vamos bem, vamos longe", analisou Ochoa.