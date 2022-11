Theo Hernández se lesionou no lance do gol sofrido para a Austrália - FOTO: Adrian DENNIS / AFP

Publicado 22/11/2022 16:29 | Atualizado 22/11/2022 17:01

A França ganhou uma preocupação para a sequência da Copa do Mundo logo na estreia. Isso porque o lateral-esquerdo Lucas Hernández se machucou sozinho no jogo desta terça-feira, contra a Austrália, e precisou ser substituído logo no início do primeiro tempo.

O problema físico, aliás, aconteceu justamente no lance do gol da seleção australiana. Aos oito minutos, Leckle recebeu boa bola pelo lado direito, passou por Lucas Hernández e cruzou rasteiro para Goodwin balançar as redes. No momento do drible, o lateral caiu no chão e, com semblante de dor, levou às mãos na altura do joelho.

Theo Hernández, irmão de Lucas, então, o substituiu. Vale lembrar que a França sofreu - e muito - com lesões antes do início da Copa. Nomes como Kanté, Pogba, Kimpembe, Nkunku e Benzema foram cortados por conta de problemas físicos.

Em tempo: atual campeã do mundo, a França está no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Austrália, Dinamarca e Tunísia.