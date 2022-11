Thiago Silva está em sua quarta Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Thiago Silva está em sua quarta Copa do MundoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/11/2022 14:56

Tite bateu o martelo e Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira na partida contra a Sérvia, na quinta-feira (24), às 16h (de Brasília). O técnico não havia revelado na convocação quem ficaria com a faixa. Entretanto, não há confirmação se o zagueiro 38 anos ficará com a função nas outras partidas ou se haverá rodízio.

Esta é a terceira Copa do Mundo que Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira. Em 2018, na Rússia, ele foi um dos que ficaram com a função, já que Tite escolheu mais de um jogador, com o objetivo de dividir responsabilidades e liderança.



Já em 2014, no Brasil, Thiago Silva foi o escolhido por Felipão, mas acabou alvo de muitas críticas pela postura na disputa de pênaltis contra o Chile, nas oitavas de final. Naquele jogo, o zagueiro chegou a chorar de nervoso, ficando isolado antes das cobranças.



O segundo mais experiente da seleção brasileira (Daniel Alves é o mais velho), o jogador do Chelsea está em sua quarta Copa do Mundo. Ele e Tite darão entrevista coletiva na quarta-feira, véspera do primeiro jogo.



O Brasil está no Grupo G e, depois da Sérvia na estreia, enfrentará Suíça e Camarões.