Lucas Hernández pode ser mais um desfalque da França na Copa do MundoFOTO: Chandan KHANNA / AFP

Publicado 22/11/2022 20:30 | Atualizado 22/11/2022 21:50

O lateral-esquerdo Lucas Hernández, da França, pode ficar de fora do resto da Copa do Mundo de 2022. Isso porque, de acordo com o jornal francês "RMC Sport", há suspeita de que o jogador sofreu uma ruptura dos ligamentos cruzados do joelho direito durante o jogo contra a Austrália, nesta terça-feira. Ele ainda fará uma ressonância magnética na clínica Aspetar, no Catar, para saber a gravidade do problema.

A lesão aconteceu aos oito minutos do primeiro tempo, justamente no lance do gol da seleção australiana. No momento em que foi driblado por Leckie, o lateral francês caiu no chão e, com semblante de dor, levou as mãos ao joelho. Lucas não conseguiu permanecer em campo e acabou substituído pelo irmão, Theo Hernández.

"Vou encontrar outras soluções em relação à lesão de Lucas. Mas, se quisermos ficar tranquilos, temos que pegar 33 jogadores e triplicar todas as posições. Tem o Theo que está lá e depois haverá outras alternativas", disse o técnico Didier Deschamps, após a vitória sobre a Austrália.





Vale lembrar que a França sofreu - e muito - com lesões antes mesmo do início da Copa. Nomes como Kanté, Pogba, Kimpembe, Nkunku e Benzema também foram cortados por conta de problemas físicos.

Em tempo: a seleção francesa volta a campo no próximo sábado, às 13h (de Brasília), para enfrentar a Dinamarca no 974 Stadium.