Copa do Mundo: confira fotos da goleada da França sobre a Austrália

Nesta terça-feira, a França goleou a Austrália por 4 a 1 no Al Janoub Stadium, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo. O time da Oceania até saiu na frente, com Goodwin, mas Rabiot, Giroud (2) e Mbappé garantiram a vitória dos Le Bleus. Confira uma galeria com as imagens do jogo:

Relatar erro