Lewandowski completou 360 minutos em branco na história das CopasANDREJ ISAKOVIC / AFP

Publicado 22/11/2022 16:23

Catar - O drama de Robert Lewandowski na história das Copas do Mundo ganhou um novo capítulo. O astro polonês perdeu um pênalti no empate sem gols contra o México, nesta terça-feira (22), em Doha, e segue sem marcar na competição.

Foi o quarto jogo de Lewandowski em Copas do Mundo. Em 2018, disputou os três jogos da fase de grupos, mas a Polônia não avançou para as oitavas de final. Já em 2022, diante do México, teve uma chance de pênalti, mas Ochoa defendeu.

Ao todo, Lewandowski soma 360 minutos em branco na história das Copas do Mundo. A dificuldade da Polônia em criar jogadas também aumenta o drama do atacante, que precisa sair constantemente da área para buscar o jogo. A única finalização certa dos poloneses foi o pênalti do camisa 9.

Duas vezes eleito o melhor do mundo pela Fifa, Lewandowski trocou o Bayern de Munique pelo Barcelona em 2022/23. Na sua primeira temporada no clube catalão, soma 18 gols em 19 jogos, além de quatro assistências, e chegou com moral para a Copa do Mundo no Catar.

Com o empate, Polônia e México somaram um ponto e deixaram a Argentina na lanterna do Grupo C. A Albiceleste foi derrotada pela Arábia Saudita por 2 a 1, nesta terça, em Lusail. Na próxima rodada, os poloneses encaram os sauditas, sábado (26), às 10h, em Al-Rayyan.