Sergio AgueroFoto: Divulgação/AFP

Publicado 22/11/2022 14:47

Na última segunda-feira, um dia antes da estreia da Argentina na Copa do Mundo, Agüero disse que ainda não havia conseguido encontrar com os jogadores da seleção. Em uma live com o humorista Jero Freixas, o ex-jogador afirmou que teve a entrada barrada na Universidade do Catar, local que tem funcionado como uma espécie de bunker para a delegação argentina.

"Ainda não consegui ver a Seleção. Mas bom... Vamos ver. Está tudo meio estranho. Não é que eles não me deixaram. Supostamente você tem que ter uma credencial para passar. Parece meio estranho para mim. Me parece estranho que demore três ou quatro dias. Eu falo, perguntei, vem de cima. Aí eu vejo que tem outros lá dentro", disse Agüero.

"É estranho que não te deem uma credencial rápida. Já estive na Seleção e te fazem uma credencial rapidamente. Nunca fiz mal a ninguém. Sempre me comportei bem. Meio estranho. Te incomoda que os outros cheguem no mesmo dia da viagem e de repente eles estão lá. Mandei uma mensagem. Se eles não querem que eu vá, tudo bem, que me digam na cara", completou.

Durante a live, Agüero também fez um esclarecimento e destacou que os jogadores da seleção não tem culpa pela situação. Ele ainda destacou que se dá "muito bem" com todos.





Vale lembrar que Agüero se aposentou do futebol em dezembro do ano passado. Ele descobriu problemas cardíacos e precisou pendurar as chuteiras. Cria do Independiente-ARG, o ex-atacante somou passagens também por Atlético de Madrid-ESP, Manchester City-ING e Barcelona-ESP.

No clube inglês, aliás, Agüero se tornou ídolo. Ele é o maior artilheiro da história do City, com 260 gols, e foi homenageado em maio deste ano com uma estátua em frente ao Etihad Stadium.

Pela seleção argentina, o atacante disputou as Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018. Além disso, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e o título da Copa América de 2021.