Lucas Hernández é mais um desfalque da França na Copa do Mundo do CatarFOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 22/11/2022 21:48 | Atualizado 22/11/2022 21:59

Lucas Hernández é mais um desfalque para a França na Copa do Mundo do Catar. Após ser substituído do jogo da França contra a Austrália, nesta terça-feira, o lateral passou por exames, que confirmaram ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A notícia foi dada primeiro pelo jornal francês "L'Equipe". Posteriormente, a Federação Francesa de Futebol (FFF) confirmou a informação.

"Como todo o grupo, jogadores e staff, sinto muito pelo Lucas. Estamos perdendo um elemento importante. O Lucas é um guerreiro e não tenho dúvidas que fará o possível para voltar ao jogo. Eu sei ele bem: coragem, ele vai ter, com certeza. Em nome do grupo, desejo a ele a melhor recuperação possível ", disse o técnico Didier Deschamps.

A lesão aconteceu aos oito minutos do primeiro tempo, justamente no lance do gol da seleção australiana. No momento em que foi driblado por Leckie, o lateral francês caiu no chão e, com semblante de dor, levou as mãos ao joelho. Lucas não conseguiu permanecer em campo e acabou substituído pelo irmão, Theo Hernández.

Vale lembrar que a França sofreu - e muito - com lesões antes mesmo do início da Copa. Nomes como Kanté, Pogba, Kimpembe, Nkunku e Benzema ficaram de fora do Mundial por conta de problemas físicos.

Em tempo: a seleção francesa volta a campo no próximo sábado, às 13h (de Brasília), para enfrentar a Dinamarca no 974 Stadium.