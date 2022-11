Roberto Dinamite defendeu a seleção brasileira em duas Copas do Mundo - Reprodução/Instagram @rdinamite10

Publicado 22/11/2022 16:54 | Atualizado 22/11/2022 16:55

Rio - Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite mandou um recado para os jogadores do Brasil que disputarão a Copa do Mundo do Catar. Em seu perfil no Instagram, o ex-jogador, que luta contra um câncer no intestino, relembrou sua participação no Mundial de 1982, e aproveitou para incentivar os atletas da equipe de Tite.

"Copa do Mundo é uma experiência única. Euforia a mil em um espaço de tempo bem curto.

Aproveitem ao máximo e se doem em prol da amarelinha. Façam história", publicou Roberto Dinamite.

O ex-atacante do Vasco defendeu a seleção brasileira em duas edições da Copa do Mundo. A primeira, em 1978, na Argentina, quando marcou três gols na campanha que rendeu a terceira colocação para o Brasil. A segunda Copa de Dinamite foi em 1982, na Espanha, quando foi convocado de última hora por Telê Santana e nem sequer entrou em campo.