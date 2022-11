Nuno Mendes (à direita) é um dos destaques da temporada na seleção portuguesa - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Nuno Mendes (à direita) é um dos destaques da temporada na seleção portuguesaPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 22/11/2022 17:37

Um dos grandes destaques da seleção portuguesa virou dúvida para a estreia na Copa do Mundo. O lateral-esquerdo Nuno Mendes, do PSG, sentiu dores musculares e não participou do treino desta terça-feira, preocupando para o jogo de estreia contra Gana, na quinta-feira (24).



O jovem lateral é um dos pilares da equipe do treinador Fernando Santos. Revelado no Sporting, o jogador de apenas 20 anos teve uma ascensão meteórica no futebol e na própria seleção.