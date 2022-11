Arábia Saudita venceu a Argentina na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2014 - Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 22/11/2022 14:18 | Atualizado 22/11/2022 14:21

A histórica vitória por 2 a 1 sobre a Argentina, na Copa do Mundo do Catar, terá um dia inteiro de comemoração na Arábia Saudita. O Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud decretou feriado nacional na quarta-feira (23) para estudantes e trabalhadores.





A informação é do site 'ArabNews', quer também informou que a ideia do feriado nacional para celebração da vitória sobre a Argentina foi do príncipe Mohammed bin Salman, que esteve no Catar e acompanhou a cerimônia de abertura da Copa do Mundo.



O resultado foi histórico para o país que não tem tradição nas Copas do Mundo. Afinal, o 2 a 1 desta terça-feira foi apenas a quarta vitória da Arábia Saudita em seis participações (1994, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022). As outras foram em 2018, sobre o Egito, e em 1994, sobre Marrocos e Bélgica.