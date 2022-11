Brasileiro assistiu jogo "infiltrado" na torcida da Argentina em Fan Fest no Catar - Reprodução / TV Globo

Publicado 22/11/2022 12:59

Catar - Um brasileiro se destacou durante a partida entre Argentina e Arábia Saudita, nesta terça-feira (22), em Lusail, no Catar. Com uma camisa do Brasil por baixo de um casaco, o torcedor torceu pelos sauditas "infiltrado" em meio aos argentinos no Fan Fest.

O torcedor estava disfarçado entre os argentinos, mas após identificar uma câmera da TV Globo, revelou a camisa do Brasil e viralizou nas redes sociais. Em entrevista à emissora, prometeu que comemoraria caso a Arábia Saudita marcasse gols. E ele cumpriu a promessa no segundo tempo.





A Argentina foi a primeira vítima da zebra no Catar. A Albiceleste chegou a sair na frente do placar com gol de pênalti de Messi, mas sofreu com a armadilha dos sauditas e teve três gols anulados ainda na primeira etapa. No segundo tempo, a Arábia Saudita virou e venceu por 2 a 1.

Com a derrota, a Argentina começa a Copa do Mundo em desvantagem no Grupo C. A Arábia Saudita soma três pontos e, por enquanto, lidera. Na próxima rodada, os argentinos encaram o México, no sábado (26), às 16h, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial.