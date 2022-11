Van Dijk, capitão da Holanda e do Liverpool, destacou a qualidade do Brasil - Alberto PIZZOLI / AFP

Catar - A ausência de Roberto Firmino na Copa do Mundo surpreendeu a imprensa inglesa e os jogadores do Liverpool. O zagueiro Virgil Van Dijk, capitão dos Reds e da Holanda, foi questionado nesta terça-feira (22) sobre o assunto, mas evitou se estender e não criticou a decisão do técnico Tite. O holandês chamou a atenção para a qualidade do elenco brasileiro.

"Eu acho que se Bobby (apelido de Roberto Firmino no Liverpool) não está no elenco, Brasil tem um time muito bom. Isso é tudo", afirmou Van Dijk, que recentemente ressaltou que o atacante é o melhor jogador com quem já atuou, em entrevista ao podcast britânico Pitch Inside.







Roberto Firmino estava em baixa, mas cresceu de produção nos últimos meses. Na temporada 2022/23, soma nove gols e quatro assistências em 21 jogos pelo Liverpool. Entretanto, a reação foi tardia e não foi o suficiente para conquistar um espaço na lista final do técnico Tite. O jogador terminou preterido por Pedro, do Flamengo, e ficou de fora do Mundial do Catar.

Desde que Tite assumiu a Seleção, Firmino foi o terceiro jogador com mais minutos. Ele esteve na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e na Copa América de 2019 e 2021, ambas no Brasil. Sem Firmino, o treinador apostou em nomes como Richarlison, Gabriel Jesus e Pedro para o setor. A seleção brasileira estreia nesta quinta-feira (24), contra a Sérvia, às 16h (de Brasília), em Lusail.