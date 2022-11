Tite disputará sua segunda Copa do Mundo com a seleção brasileira - Vincenzo PINTO / AFP

Tite disputará sua segunda Copa do Mundo com a seleção brasileiraVincenzo PINTO / AFP

Publicado 22/11/2022 11:01 | Atualizado 22/11/2022 11:04

A Fifa divulgou nesta terça-feira (22) a equipe de arbitragem para a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, quinta-feira (24) contra a Sérvia, às 16h (de Brasília). O trio de arbitragem no campo será iraniano.

O árbitro principal será Alireza Faghani, auxiliado por Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli. Já o quarto árbitro será o senegalês Maguette N'Diaye. E a equipe do VAR será comandada pelo catari Abdulla Al-Marri.



Match officials designations @FIFAWorldCup - Group G - 24 November 2022, Lusail Stadium



BRASRB



Referee: Alireza FAGHANI

AR 1: Mohammadreza MANSOURI

AR 2: Mohammadreza ABOLFAZLI

4th: Maguette NDIAYE



1/2 pic.twitter.com/mQS5PLflYm — FIFA Media (@fifamedia) November 22, 2022

A partida entre Brasil e Sérvia será no Estádio Lusail. As duas seleções estão no Grupo G, que conta também com Suíça e Camarões.