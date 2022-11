Salem Al-Dawsari já havia feito gol na Copa do Mundo de 2018 - JUAN MABROMATA / AFP

Salem Al-Dawsari já havia feito gol na Copa do Mundo de 2018JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 22/11/2022 09:29 | Atualizado 22/11/2022 10:36

Principal jogador da Arábia Saudita, com rápida passagem pelo futebol espanhol, Salem Al-Dawsari tornou-se herói ao garantir a histórica vitória por 2 a 1 sobre a favorita Argentina, na Copa do Mundo. Autor do segundo gol dos sauditas, o atacante já enfrentou o Flamengo no Mundial de Clubes de 2019 e fez o gol do Al Hilal na derrota por 3 a 1, na semifinal.

Pelo clube da Arábia Saudita, onde atuou por quase toda a carreira (foi emprestado ao Villarreal em 2018 e só jogou uma vez), Salem Al-Dawsari foi comandado por um velho conhecido dos rubro-negros: Jorge Jesus, que trabalhou no Al Hilal na temporada 2018-19.



O atacante de 31 anos, que marcou um golaço contra a Argentina, já havia feito gol na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. em mais num dos raros triunfos da Arábia Saudita no torneio: 2 a 1 sobre o Egito.



E com o resultado desta terça-feira (22), a seleção saudita conquistou a quarta vitória (as outras duas foram em 1994, sobre Marrocos e Bélgica, quando chegou às oitavas de final) em Copas do Mundo.