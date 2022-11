Argentina e Arábia Saudita abrem terceiro dia de Copa do Mundo - Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 22/11/2022 10:19

Rio - A vitória por 2 a 1 da Arábia Saudita sobre a Argentina, nesta terça-feira, em sua estreia na Copa do Mundo, surpreendeu a maioria das pessoas, mas não Salem Al-Dawsari. Herói dos sauditas ao marcar o golaço que garantiu a vitória, o camisa 10 afirmou que a equipe sonha em ir longe no Mundial.

"Estou muito feliz pela vitória. A seleção saudita sempre acreditou. Não viemos só para participar. Viemos para lutar e batalhar a cada jogo. Graças a Deus conseguimos hoje, graças ao público que nos apoiou a partida inteira. Recebemos o apoio dessa torcida maravilhosa e nos deu frutos", afirmou o jogador.



O gol marcado contra a Argentina foi o 18º de Al-Dawsari pela seleção da Arábia Saudita. O jogador era um velho conhecido dos cariocas, já que marcou o gol do Al Hilal na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, na semifinal do Mundial de Clubes de 2019.

Com o resultado, a Arábia Saudita, surpreendentemente, é quem larga na frente no Grupo C, com três pontos. Ainda nesta terça, às 13h, México e Polônia fecham a primeira rodada. A Argentina tentará se recuperar da derrota no próximo sábado, às 16h, contra o os mexicanos, no Lusail. No mesmo dia, mais cedo, os sauditas encaram a Polônia de Lewandowski, na Cidade da Educação.