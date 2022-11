Argentina e Arábia Saudita abrem terceiro dia de Copa do Mundo - Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 22/11/2022 09:07 | Atualizado 22/11/2022 09:10

Catar - Aconteceu a primeira zebra da Copa do Mundo de 2022. Na manhã desta terça-feira, a Argentina, apontada como uma das favoritas ao título, estreou na competição com uma derrota por 2 a 1 para a Arábia Saudita, no Estádio Lusail. Os argentinos saíram na frente com Messi cobrando pênalti, mas tomaram a virada ao levarem dois gols em apenas oito minutos. Al-Shehri e Al-Dawsari fizeram para os sauditas.

Com o resultado, a Arábia Saudita, surpreendentemente, é quem larga na frente no Grupo C, com três pontos. Ainda nesta terça, às 13h, México e Polônia fecham a primeira rodada. A Argentina tentará se recuperar da derrota no próximo sábado, às 16h, contra o os mexicanos, no Lusail. No mesmo dia, mais cedo, os sauditas encaram a Polônia de Lewandowski, na Cidade da Educação.

A Argentina começou a partida fazendo aquilo que se esperava de uma das favoritas ao título da Copa e buscou o gol desde início. Logo as dois minutos, Messi já teve grande chance após uma sobra dentro e encheu o pé, mas o goleiro Al-Owais fez grande defesa. Cinco minutos depois, o VAR entrou em ação para marcar pênalti em Paredes. Na cobrança, o camisa 10 abriu o placar para os argentinos.



Em desvantagem no placar, a Arábia Saudita se viu obrigada a tentar sair mais ao ataque e subiu sua linha de marcação, o que abriu espaços para a Argentina. Os sul-americanos até aproveitaram e conseguiram marcar outras três vezes, mas nenhuma valeu. O árbitro de vídeo, que já tinha dado o ar da graça no primeiro gol, apareceu novamente para marcar os impedimentos de Messi e Lautaro Martínez, em dois lance ajustados. Lautaro ainda fez mais, mas o bandeira viu que o atacante estava adiantado e marcou a irregularidade em campo. Com isso, os argentinos foram para o vestiário com a vantagem mínima.

Na volta para o segundo tempo, o cenário da partida mudou completamente logo nos primeiros minutos. Logo de cara, Messi perdeu a bola no meio-campo e viu Al-Shehri bater com categoria para empatar. Em seguida, Al-Dawsari pegou o rebote pelo lado esquerdo após bola jogada na área, cortou para o meio e acertou um chute no ângulo de Emiliano Martínez para virar o placar em apenas oito minutos.

Com o balde de água fria, a Argentina tentou voltar a tomar conta do jogo e pressionar os sauditas. No entanto, as oportunidades apareciam mais na base do desespero do que na organização. O time de Scaloni até levou algum perigo em chances com Dí Maria e Lautaro Martínez, mas nada que gerasse um grande susto na Arábia Saudita, que saiu de campo com uma grande vitória.