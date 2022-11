Romário beijando a taça da Copa do Mundo de 1994. - Daniel Garcia/AFP

Romário beijando a taça da Copa do Mundo de 1994.Daniel Garcia/AFP

Publicado 22/11/2022 08:30

Rio - Protagonista na conquista do tetracampeonato, Romário mandou sua mensagem de apoio a Neymar para a Copa do Catar. Em entrevista ao site "The Player's Tribune", o ex-jogador relembrou as críticas que sofreu antes da conquista da seleção brasileira no Mundial de 1994.



"Sei perfeitamente o que você está sentindo. Ah, claro, todo mundo gosta de dizer que o Baixinho é isso, que foi aquilo ou que sou o cara. Mas a verdade, parceiro, é que até 1993 tinha muita gente que falava mal pra c* de mim. Não tô de caô, não. É sério!", disse o Baixinho.



Romário recordou que, assim como o atual camisa 10 do Brasil, era bastante criticado por seu comportamento fora de campo.



"Numa boa, faça a sua parte dentro de campo e tente esquecer o resto, todo esse barulho que vem de fora. É o que sempre falo: quem precisa ter boa imagem é aparelho de TV. Continue não dando importância para o que os outros vão comentar sobre você", afirmou.



Durante a conversa, Romário ainda aproveitou para lembrar Neymar que, por mais que ele seja um grande jogador, o grupo da seleção brasileira será fundamental para que ele possa levar o país ao hexa.



"Você pode não saber, Neymar, porque era muito criança, mas a torcida brasileira lembra do que o Bebeto me disse na comemoração. O Brasil inteiro fez a leitura labial: "EU TE AMO". Depois dessa, já era. Não tinha como deixar o tetra escapar. Faço questão de te contar essa história porque, como você já deve saber, ninguém ganha nada sozinho. Muito menos uma Copa", contou o ex-camisa 11, relembrando o duelo contra os Estados Unidos na Copa de 94.



"Agora é sua vez, parceiro! Confio em você. Ou melhor, o Brasil confia em você", finalizou.