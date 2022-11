Eriksen é jogador do Manchester United e da seleção dinamarquesa - MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP

Eriksen é jogador do Manchester United e da seleção dinamarquesaMAURICE VAN STEEN / ANP / AFP

Publicado 22/11/2022 06:00

Um dos protagonistas da Copa do Mundo do Catar é Christian Eriksen. O meio-campista da seleção dinamarquesa sofreu um mal súbito em junho de 2021, no jogo contra a Finlândia, e precisou ser ressuscitado dentro de campo. Praticamente um ano e meio depois do drama, ele jogará o torneio de seleções mais importante do planeta.

O episódio aconteceu mais especificamente no dia 12 de junho de 2021. Na ocasião, a Dinamarca enfrentava a Finlândia no Estádio Parken, em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da Eurocopa. Aos 42 minutos do segundo tempo, Eriksen caiu no gramado desacordado e precisou receber uma massagem cardíaca. O atendimento médico durou cerca de 15 minutos, e o jogador deixou o campo acordado.

"Não temos uma explicação para o que aconteceu. Eu não vi ao vivo, eu vi na tela depois o que aconteceu. Foi uma parada cardíaca. Ele se foi e fizemos uma ressuscitação cardíaca. Quão perto estávamos? Não sei. Nós o recuperamos após um desfibrilador. Isso é muito rápido", relatou o médico da seleção dinamarquesa, Morten Boesen, em entrevista coletiva um dia depois do ocorrido.

Já no dia 17 do mesmo mês, a Confederação Dinamarquesa de Futebol informou que Eriksen precisaria passar por uma cirurgia para o implante de um cardiodesfibrilador interno. O aparelho, vale destacar, é importante para a segurança do coração do meio-campista.

O implante do aparelho, aliás, gerou um novo capítulo na carreira do jogador. Isso porque o dispositivo não é autorizado para jogadores profissionais na Itália. Na época, Eriksen defendia a Inter de Milão. Assim, o contrato precisou ser encerrado, e o clube italiano anunciou a saída do jogador no dia 17 de dezembro de 2021.

Uma porta se fechou, mas outra se abriu. No dia 31 de janeiro deste ano, o Brentford, da Inglaterra, anunciou a contratação do dinamarquês. Por lá, ele disputou 11 jogos: marcou um gol e distribuiu cinco assistências.

O bom desempenho no time londrino chamou a atenção do Manchester United, que o anunciou como reforço em julho. O contrato de Eriksen com os Red Devils, um dos mais tradicionais times do mundo, é válido até o fim da temporada 2024/25.





RETORNO À SELEÇÃO E EXPECTATIVA PELA COPA DO MUNDO

Logo no início do ano, ainda em janeiro, Eriksen concedeu a primeira entrevista após o drama que passou. À DR TV, da Dinamarca, ele não escondeu a felicidade pelo carinho que recebeu e destacou que estava focado em jogar a Copa do Mundo.



"No hospital, eles falavam a todo momento que eu tinha recebido mais e mais flores. Foi estranho, porque eu não esperava que recebesse tantas flores, porque eu morri por cinco minutos. Foi extraordinário, muito legal que todo mundo. E uma grande ajuda para mim receber todas essas boas vibrações. As pessoas ainda escrevem pra mim", revelou Erisken.

"Meu objetivo é jogar a Copa do Mundo, no Catar. Quero jogar. Isso tem sido a minha mentalidade desde então", completou.

A primeira convocação de Eriksen para a Dinamarca desde o mal súbito aconteceu no dia 15 de março deste ano. Já o primeiro jogo aconteceu na derrota para a Holanda por 4 a 2, no dia 26 do mesmo mês.

Na ocasião, Eriksen entrou no segundo tempo do amistoso e marcou o último gol da seleção dinamarquesa. Logo após balançar as redes, ele foi aplaudido pelos jogadores e torcedores da Holanda.

“Ele é o melhor jogador da Dinamarca. Tem apenas 30 anos e provavelmente o melhor futebol que vai jogar está à sua frente. É um grande impulso para todos, antes de tudo, ele estar aqui (porque) ele estava morto por cinco minutos e agora está aqui. Ele sobreviveu e está de volta conosco. A próxima coisa é que ele está de volta como jogador de futebol. E ele tem um impacto enorme dentro e fora do campo. Ele é um jogador de futebol extremamente bom. Mas para mim ele é uma pessoa ainda melhor”, disse Hjulmand, técnico da seleção dinamarquesa.

Em tempo: a Dinamarca está no Grupo D da Copa, ao lado de Austrália, França e Tunísia. Com Eriksen, a seleção dinamarquesa estreia nesta terça-feira, às 10h (de Brasília), contra a Tunísia no Education City Stadium.