Dybala aponta Messi como o Maradona da sua geração JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 21/11/2022 19:40

Catar - Uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2022, a Argentina estreia nesta terça-feira (22), às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, em Lusail. Atuais campeões da Copa América e da Finalíssima, os argentinos tem um novo objetivo: conquistar o mundial para colocar Lionel Messi numa prateleira mais alta na história do futebol, ao lado de Diego Maradona.

Maior nome do futebol argentino no século e um dos maiores da história do futebol, Messi não tinha um título com a seleção principal até a conquista da Copa América em 2021, sobre o Brasil, no Maracanã. O feito ainda tirou um peso de um jejum de 28 anos sem títulos da Argentina. Para Dybala, o camisa 10 é o Maradona da geração e merece vencer uma Copa.





"É um ídolo para todos nós. Todos os jogadores argentinos veem Leo (Messi) como muitos viram Maradona. Foi uma loucura ter a oportunidade de treinar com ele e saber que seria possível jogar com ele com a Seleção. Para nós, argentinos, nada é maior do que chegar à Seleção. É o maior sonho que você pode realizar como jogador", disse Dybala.

A Argentina está no Grupo C e estreia nesta terça-feira (22), às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, no estádio Lusail. A Albiceleste também enfrentará o México, dia 26, às 16h, e a Polônia, dia 30, no mesmo horário.