Bale marcou o gol de empate do País de GalesFOTO: NICOLAS TUCAT / AFP

Publicado 21/11/2022 18:01 | Atualizado 21/11/2022 18:14

Um ponto para cada lado na estreia de Estados Unidos e País de Gales na Copa. Nesta segunda-feira, as duas seleções empataram em 1 a 1 no Ahmad Bin Ali Stadium, pela primeira rodada do Grupo B do Mundial. Weah abriu o placar para os norte-americanos no primeiro tempo, mas Gareth Bale, de pênalti, deixou tudo igual no placar e deu números finais ao jogo.

Com o resultado, Estados Unidos e País de Gales ficam empatados em número de pontos. A Inglaterra, que goleou o Irã, lidera o Grupo B, com três pontos. A seleção persa, por sua vez, é a lanterna.

Agora, as duas seleções viram a chave para a segunda rodada do Grupo B. Os Estados Unidos voltam a campo na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar a Inglaterra no Al Bayt Stadium. Já o País de Gales mede forças com o Irã no mesmo dia, mas às 7h (de Brasília), no Ahmad Bin Ali Stadium.

O JOGO

A etapa inicial foi morna em Ar-Rayyan. Superior em campo, a seleção estadunidense teve mais posse de bola, mas apresentou dificuldade para criar chances promissoras de gol. A primeira grande oportunidade dos Estados Unidos, aliás, veio numa falha do zagueiro Rodon, aos nove minutos. Após cruzamento na área, o defensor do País de Gales cabeceou contra a própria meta e obrigou o goleiro Hennessey a fazer uma defesa à queima roupa.

Logo em seguida, os americanos recuperaram a posse de bola, com Robinson. O lateral fez boa jogada individual pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Sargent, que mandou de cabeça na trave.

Depois dessa boa sequência, os Estados Unidos só voltaram a trazer perigo aos 38 minutos, justamente quando saiu o gol. Pulisic recebeu no meio e descolou ótima enfiada de bola para Timothy Weah - filho de George Weah, melhor jogador do mundo em 1995. Cara a cara com o goleiro, o atacante não desperdiçou e colocou os americanos em vantagem no placar. Gales, por sua vez, praticamente não teve a bola e só assistiu o adversário jogar até o intervalo.

No segundo tempo, o jogo foi outro. Isso porque Gales voltou ligado do intervalo e partiu para cima dos Estados Unidos. A seleção europeia incomodou a defesa norte-americana e passou muito perto de deixar tudo igual no placar aos 18 minutos. Após cruzamento na área, a bola ficou viva, e Ben Davies apareceu para cabecear de peixinho. No entanto, o goleiro Turner estava atento e mandou para escanteio.

A busca do País de Gales pelo gol de empate foi recompensada já na reta final do segundo tempo. Aos 34 minutos, Zimmerman derrubou Bale com um carrinho por trás dentro da área. O árbitro Abdulrahman Al Jassim não hesitou e assinalou o pênalti na hora. O próprio Bale foi para cobrança, encheu o pé e deu números finais ao jogo.