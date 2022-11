Herve Renard, treinador da seleção da Arábia Saudita - Khaled Desouki/AFP

Publicado 21/11/2022 16:35

Confiança e motivação. Este é o clima da seleção da Arábia Saudita antes da estreia na Copa do Mundo contra a forte Argentina, uma das favoritas da competição, no Grupo C. Afinal, o treinador Hervé Renard tratou de deixar bem claro em coletiva concedida nesta segunda-feira (21).

O técnico francês avisou que, mesmo considerada como uma das grandes azarãs da competição, a Arábia Saudita não quer apenas 'participar' da Copa do Mundo.

"Não viemos só participar. Nossa presença aqui não é para isso. Procuramos estar no nível do evento e queremos que o povo saudita se orgulhe de nós. Sabemos o quanto a Copa do Mundo é difícil, mas temos entusiasmo. Temos força e muita motivação, porque nos preparamos por anos", afirmou.

A Arábia Saudita não inspira muita confiança para os especialistas em um grupo complicado. Além da Argentina, sua adversária na estreia, o Grupo C também conta com México e Polônia.

A partida entre Arábia Saudita e Argentina será realizada nesta terça-feira (22), às 7h, no Estádio Lusail.