Camisa alternativa da Bélgica contém a palavra 'love' em sua gola - Divulgação

Camisa alternativa da Bélgica contém a palavra 'love' em sua golaDivulgação

Publicado 21/11/2022 16:22 | Atualizado 21/11/2022 16:52

Catar - A seleção da Bélgica terá que fazer uma importante mudança em seu uniforme durante a Copa do Mundo. Isto porque a Fifa proibiu que a camisa tivesse a palavra "love" (amor, em inglês) à mostra. Com isso, a camisa branca, que foi criada para representar os valores de diversidade, igualdade e inclusão, precisará ser modificada para ser usada no Catar.

A federação belga, a Uefa e a Adidas, fornecedora de material esportivo da seleção, ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Nas redes sociais, torcedores do mundo inteiro criticam a atitude tomada pela Fifa.

Algumas horas antes da proibição da camisa da Bélgica, a Fifa informou às seleções que os capitães não são permitidos a entrar em campo com a braçadeira "One Love", que defende os direitos da causa LGBTQIA+. Caso um jogador entre em campo utilizando esta faixa, ele receberá um cartão amarelo logo no início da partida.



A Bélgica está no Grupo F da competiçãoao lado de Croácia, Canadá e Marrocos e estreia na Copa do Mundo do Catar será contra os canadenses, nesta quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), no Al Rayyan Stadium.