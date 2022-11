O português Carlos Queiroz é o técnico da seleção iraniana - FOTO: FADEL SENNA / AFP

O português Carlos Queiroz é o técnico da seleção iranianaFOTO: FADEL SENNA / AFP

Publicado 21/11/2022 15:35 | Atualizado 21/11/2022 15:36

O momento político do Irã foi um dos principais temas da entrevista coletiva do técnico Carlos Queiroz, nesta segunda-feira, após a goleada sofrida para a Inglaterra. Isso porque os protestos contra o governo chegaram até o Khalifa International Stadium. Nesse sentido, o treinador lamentou as vaias das arquibancadas e disse que os "fãs que não estão dispostos a torcer deveriam ficar em casa".

"Todos os iranianos são bem-vindos ao estádio. Eles têm o direito de criticar o time. Mas aqueles que causam perturbações por problemas fora do futebol não são bem-vindos. Em 2014 e 2018, tivemos total apoio dos torcedores. Agora, vê o que aconteceu hoje... os fãs que não estão tão dispostos a torcer deveriam ficar em casa", disse Carlos Queiroz.





ENTENDA O CASO

O Irã tem vivido a maior onda de protestos de sua história. A situação foi desencadeada após a jovem Masha Amini, de 22 anos, aparecer morta após ser presa pela "polícia da moralidade", em setembro. A justificativa da prisão foi o "uso inadequado" do véu islâmico, que é obrigatório no país.

Desde então, começaram manifestações no país. De acordo com a Iran Human Rights Watch, principal organização de monitoramento das manifestações, cerca de 380 pessoas já morreram - pelo menos 47 delas eram crianças.

Aliás, vale destacar que os próprios jogadores do Irã protestaram antes do jogo contra a Inglaterra. Todos os 11 atletas perfilados no gramado do Khalifa International Stadium permaneceram em silêncio enquanto o hino do país era tocado.