Messi participou do treino da seleção argentina - JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 21/11/2022 14:07

Mesmo com o tornozelo direito inchado, Messi participou do treino da Argentina nesta segunda-feira (21) e garantiu que está confirmado para a estreia nesta terça-feira, às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita. O duelo também marcará a contagem regressiva do craque argentino, que confirmou que a Copa do Mundo do Catar será a sua última oportunidade de ser campeão do torneio.





"Eu me cuidei e trabalhei como em toda minha carreira. Certamente é minha última Copa e a última oportunidade de conquistar esse grande sonho que temos", afirmou Messi em entrevista coletiva.

"Não tenho nenhum problema. Escutei muita coisa que estava sem treinar ou treinando diferenciado, mas foi uma pancada por precaução. Nada importante", garantiu.

Aos 35 anos, Messi disputará a quinta Copa do Mundo. Será mais uma chance de buscar o tão sonhado título, que esbarrou em 2014, quando foi vice-campeão para a Alemanha. Ao contrário das outras edições que participou, o craque chega sem o peso do jejum de títulos, já que a seleção venceu a Copa América de 2021. Além disso, a equipe vem mostrando força coletiva.



"Não sei se é o mais feliz, mas sei que me encontro muito bem e estou mais maduro para aproveitar tudo ao máximo, cada momento, viver com muita intensidade. Vou aproveitar cada momento como foi a Copa América, como está sendo agora", disse Messi, completando:



"É lindo que muitas pessoas que não são da Argentina torçam pelo nosso título por mim. Por onde passei, sempre recebi muito carinho e fico muito feliz que tenha tanta gente que goste de mim".