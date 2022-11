Zidane está sem clube desde que deixou o Real Madrid - AFP

Zidane está sem clube desde que deixou o Real MadridAFP

Publicado 21/11/2022 22:03

Os fortes rumores que ligavam Zidane à Seleção Francesa se intensificaram de vez. Com a permanência de Didier Deschams em xeque após a Copa do Mundo, o jornal espanhol "Mundo Deportivo" afirmou nesta segunda-feira (21) que Zidane já possui um princípio de acordo para assumir o cargo após o torneio.

A ideia é que, caso o acordo realmente seja concretizado, Zidane leve toda sua comissão técnica para assumir o cargo na Federação Francesa de Futebol. Entre eles, David Bettoni, seu auxiliar técnico desde o início de sua carreira como treinador.

Esta será o fim do período sabático tirado por Zinedine Zidane após o meio de 2021, quando optou por rescindir seu contrato e não permanecer no Real Madrid após sua segunda passagem pelo clube espanhol. Inclusive, esta seria a primeira experiência de "Zizou" como treinador que não seja no comando do clube que virou ídolo como jogador e técnico.

Didier Deschamps comanda a França desde 2012, e mesmo tendo conquistado a Copa do Mundo de 2018, jamais foi uma unanimidade no cargo de treinador da Seleção entre os torcedores.