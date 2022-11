Faixa da torcida de Gales comparando Zico com Neco Williams - Reprodução

Publicado 21/11/2022 19:57

Catar - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico foi lembrado pelos torcedores do País de Gales no duelo com os Estados Unidos. Uma faixa na arquibancada do Al Rayyan Stadium chamaram a atenção dos brasileiros. Nela, os torcedores compararam o Galinho de Quintino com Neco Williams, lateral-direito da seleção galesa.

"O Brasil teve Zico, nós temos Neco", dizia a faixa exposta pela torcida galesa.

Aos 21 anos, Neco Williams é uma das maiores promessas do País de Gales para a Copa do Mundo. O jogador, que é cria da base do Liverpool, chegou a defender o Fulham no começo do ano, mas foi contratado pelo Nottingham Forest, também da Inglaterra.

País de Gales volta a campo na próxima sexta-feira (25), para o confronto com o Irã, às 7h (horário de Brasília), no Al Rayyan Stadium. Atualmente a seleção de Gareth Bale, Neco Williams e cia está na segunda colocação do grupo B.