Richarlison garante estar recuperado de lesão na panturrilha e vê Brasil preparado para fazer uma boa Copa do Mundo - AFP

Publicado 21/11/2022 19:05 | Atualizado 21/11/2022 19:11

Catar - A seleção brasileira se prepara para a estreia na Copa do Mundo, na próxima quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), contra a Sérvia, em Lusail. Referência na conquista do ouro olímpico em Tóquio-2021, o atacante Richarlison foi escolhido para vestir a camisa 9 e ser o nome do ataque brasileiro no Catar. O jogador, no entanto, precisou correr contra o tempo para chegar saudável para a competição.

No dia 15 de outubro, Richarlison sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda durante a partida entre Tottenham e Everton, pelo Campeonato Inglês. O atacante saiu de campo chorando e temendo por um corte da convocação para a Copa do Mundo. Em 2021, o jogador já havia sofrido a mesma lesão e ficou entre 2 e 3 meses fora dos gramados. Porém, desta vez não teve a mesma gravidade.

"Eu estou bem. Não estou 100%, estou 200%. Acho que temos tudo para fazer um início de Copa muito bom. Eu tive esses dez dias para recuperar. Voltei lá no Tottenham, fiz um jogo de titular e passei por um susto muito grande, praticamente há um mês. Agora chegou o momento ser feliz e se divertir. Estou aqui para isso, ajudar meus companheiros e fazer o meu melhor para a Seleção sair vitoriosa", disse.





No ciclo para a Copa do Mundo do Catar, Richarlison é o segundo maior artilheiro da seleção brasileira com 17 gols, atrás apenas de Neymar, que marcou 18 vezes. Novo dono da camisa 9, o atacante pode se tornar o primeiro campeão e artilheiro de Olimpíada e Copa do Mundo pelo Brasil, além de espantar o fantasma da camisa 9 que, desde Ronaldo, não brilhou em Copas.



"Quando você veste a camisa 9, da primeira coisa que vem na cabeça é fazer gols. Com os companheiros que tenho no ataque, creio que os gols vão sair naturalmente. Na última Copa nós vimos o esforço do Gabriel Jesus, o papel importante que ele teve na equipe, mas a cobrança vem porque ele era o 9. E o camisa 9 tem que marcar gols. É uma cobrança normal, acontece aqui e no Tottenham", ressaltou.

A seleção brasileira está no Grupo G e estreia na próxima quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), contra a Sérvia, no estádio Lusail. O Brasil também enfrentará a Suíça e Camarões nos dias 28 e 2 de dezembro, respectivamente.