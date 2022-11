Lionel Scaloni negou favoritismo da Argentina na Copa do Mundo - Juan Mabromata/AFP

Publicado 21/11/2022



Atual campeã da Copa América em pleno Maracanã contra a Seleção Brasileira, a Argentina chega na Copa do Mundo como uma das grandes postulantes ao título da competição. No entanto, o treinador Lionel Scaloni tratou de negar qualquer tipo de "obrigação" da seleção para vencer a competição.

Scaloni ressaltou a pressão que qualquer treinador que comande a Argentina vá enfrentar, mas jogou o rótulo do favoritismo para longe e dispensou a pressão do favoritismo.

"Em uma seleção como a Argentina, você sempre vai ter a pressão de ser o treinador. E se os resultados não chegam, eu já sei como funciona. Mas eu também sei muito bem o caminho que eu escolho seguir. Vou deixar claro que sob nenhuma circunstância temos a obrigação de vencer a Copa do Mundo. Não mesmo. Estaremos errados se acreditarmos nisso", afirmou Scaloni.

Scaloni ressaltou o nível dos adversários que também são apontados como favoritos para vencer a Copa no Catar. Além disso, o treinador afirmou que espera que os torcedores gostem do estilo de futebol que a Seleção Argentina performa.

"Nós vamos competir com vários outros times muito bons. Nós vamos curtir essa Copa do Mundo. Eu espero que os argentinos e o resto dos torcedores fiquem felizes em ver o time que joga o estilo de futebol que nós gostamos de jogar", finalizou.

Bicampeã mundial, a Argentina disputou a final da Copa do Mundo em quatro oportunidades. Em 1978 e 1986, saiu como vencedora sob o comando de Diego Armando Maradona. No entanto, saiu como vice nas edições de 1990 e 2014, coincidentemente para a Alemanha nas duas oportunidades.

A Argentina fará sua estreia na Copa do Mundo do Catar nesta terça-feira (22) contra o Irã, às 7h (horário de Brasília), em partida válida pelo Grupo C.