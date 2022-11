Treino da Seleção Brasileira no Catar - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/11/2022 19:50

Nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira realizou o segundo treino no Catar de olho na estreia da Copa do Mundo, contra a Sérvia. A imprensa, contudo, pôde acompanhar apenas os primeiros 20 minutos da atividade.

Nesse período, de acordo com o "ge", a comissão técnica colocou faixas em campo para trabalho de campo reduzido. Além disso, Tite levou um monitor ao gramado para orientar os atletas.

A ideia com isso, vale destacar, é mostrar aos jogadores o que eles precisavam fazer. Dessa forma, eles iniciam as atividades com as ideias e conceitos apresentados frescos na cabeça.





Quem esteve presente no início do treino foi o presidente do Al Arabi, Sheih Tamim Fahad Al-Thani. O Estádio Grand Hamad, onde a Seleção tem treinado, é justamente a casa do Al Arabi. Lá, o mandatário do clube de Doha trocou camisa com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA ATÉ A ESTREIA NA COPA

Terça-feira (22/11): treino fechado às 16h30 (10h30 de Brasília)

Quarta-feira (23/11): treino às 18h (12h de Brasília)

Quinta-feira (24/11): estreia contra a Sérvia às 22h (16h de Brasília)