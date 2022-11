Inglaterra goleou o Irã - AFP

Publicado 21/11/2022 18:30

Rio - A goleada da Inglaterra sobre o Irã por 6 a 2 na estreia da equipe europeia na Copa do Mundo empolgou bastante a imprensa britânica. O jornal "The Guardian" exaltou o rendimento da equipe vice-campeã da Eurocopa e definiu a experiência de assistir a partida como uma "atitude prazerosa e relaxante".

Um dos destaques da vitória foi o Jude Bellingham, autor do gol que abriu a goleada. O jogador, de 19 anos, que defende o Borussia Dortmund igualou o histórico atacante Michael Owen, como atleta inglês, mais jovem a balançar as redes em uma Copa do Mundo. O ex-jogador do Real Madrid estreou em Copas em 1998.



A publicação também abordou o clima de tensão que o Irã tem vivido recentemente e destacou que os jogadores do país persa não cantaram o hino nacional. O país vive uma onda de protestos contra o governo e de acordo com o "The Guardian", caso os iranianos cantassem o hino poderiam ser vistos como apoiadores políticos.

Com o resultado, a Inglaterra pulou na frente no grupo B, que além do Irã, também conta com a participação de Estados Unidos e País de Gales. A equipe campeã da Copa de 1966 voltará aos gramados na próxima sexta-feira contra os norte-americanos, às 16 horas (no horário de Brasília). Já o Irã encara a seleção de País de Gales no mesmo dia, às 7 horas (de horário de Brasília).