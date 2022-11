Raphinha - AFP

RaphinhaAFP

Publicado 21/11/2022 17:00

Catar - Um dos principais jogadores da seleção brasileira, o atacante Raphinha, de 25 anos, reforçou o mistério feito por Tite nos últimos treinos do Brasil no Catar. Em tom descontraído, o jogador do Barcelona deu a entender que os jogadores sabem, mas que não podem divulgar para a imprensa a escalação da equipe que irá enfrentar a Sérvia na estreia da Copa do Mundo.

"Jogar a gente quer, todo mundo quer estar no campo. Se o Tite fechou para a imprensa, não posso falar nada. Quando joga o Vini ou o Martinelli do lado, a gente ganha velocidade no jogo. Quando joga o Paquetá, a gente joga mais com a bola no pé, sem tanta aceleração. Cada um tem uma característica diferente do outro, e cada jogo pede uma coisa", afirmou.



O atacante falou sobre a alegria de disputar uma Copa do Mundo e disse que o sentimento envolve todo o grupo convocado por Tite para disputar a competição no Catar.

"Primeiramente, me sinto muito privilegiado de estar aqui vivendo este momento na minha carreira. É uma Copa, momento especial para cada jogador. Sonhei muito com esse momento. Hoje posso dizer que estou aqui, trabalhando o máximo para poder ajudar a Seleção a conseguir o nosso objetivo", disse.