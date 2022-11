Depois de sofrer o pênalti, Bale foi para a cobrança e marcou o gol de empate do País de Gales - FOTO: Jewel SAMAD / AFP

Depois de sofrer o pênalti, Bale foi para a cobrança e marcou o gol de empate do País de GalesFOTO: Jewel SAMAD / AFP

Publicado 21/11/2022 20:25

Gareth Bale lamentou o empate do País de Gales com os Estados Unidos em 1 a 1, nesta segunda-feira, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo. Em entrevista pós-jogo, o atacante admitiu um primeiro tempo abaixo da equipe, mas ressaltou que a seleção galesa fez ajustes e voltou melhor para a etapa complementar.

"A gente estava muito focado nesse jogo. Não foi um primeiro tempo muito legal, para ser bem sincero. Mas acho que no segundo tempo a gente foi bem. Acho que no intervalo a gente conseguiu mudar um monte de coisas e voltou lutando, brigando, como deveria ser, e é uma pena não vencer. Desde o início do segundo tempo a gente mostrou caráter, a gente mostrou força, é uma pena não ter vencido. E vamos para a segunda rodada", analisou Bale.

Dentro de campo, os Estados Unidos ditaram o ritmo do primeiro tempo e conseguiram o gol com Timothy Weah, aos 38 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, como Bale analisou, Gales voltou com outra postura e foi recompensada com o empate. Aos 34, o próprio Bale foi derrubado na área. O árbitro não hesitou e assinalou o pênalti. Na cobrança, ele encheu o pé e deu números finais ao confronto.

"Sou sempre eu que cobro (o pênalti). Nenhuma dúvida na minha cabeça. Tive que dar um passo à frente e me propus a fazer isso", disse Bale.

Em tempo: Agora, o País de Gales vira a chave para a segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo. A seleção galesa mede forças com o Irã na sexta-feira, às 7h (de Brasília), no Ahmad Bin Ali Stadium.