Aliou Cissé cumprimentando seus atletas após a derrota para a Holanda por 2 a 0 - OZAN KOSE / AFP

Mesmo com a ausência de Sadio Mané, sua principal estrela, Senegal teve uma estreia muito digna após uma partida bem equilibrada contra a Holanda. No entanto, os europeus acabaram definindo o jogo no fim e venceram por 2 a 0. O treinador Aliou Cissé resolveu chamar a responsabilidade pela derrota para si, afirmando que, por ser o treinador, a culpa talvez fosse sua por conta do revés na estreia.

"Talvez eu seja o culpado, por ser o treinador. Tivemos duas ou três oportunidades que não aproveitamos (no segundo tempo). O futebol tem muito a ver com eficácia. Vamos continuar a trabalhar para melhorar as situações de finalização. Vencer este jogo, teria nos colocado na direção certa, mas agora só nos resta vencer o Catar", afirmou Cissé.



Cissé também aproveitou para elogiar o nível da partida, que foi equilibrada do início ao fim, mas ressaltou que, na sua opinião, o resultado não retratou os fatos que aconteceram em campo.



"Foi um jogo de altíssimo nível, muito complicado, mas equilibrado. A meu ver, este resultado não reflete o que se passou em campo. Estou muito orgulhoso dos meus rapazes. Temos agora de preparar bem a segunda partida, que é decisiva. Quando se perde o primeiro jogo, o segundo torna-se uma final", encerrou.

Com a vitória por 2 a 0, a Holanda chegou aos três pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo A, atrás do Equador por conta do saldo de gols. Enquanto isso, Senegal permanece zerado na terceira colocação, acima do lanterna e anfitrião da competição, Catar. Na próxima rodada, na próxima sexta-feira (25), Holanda e Equador se enfrentam pela liderança, enquanto Senegal e Catar se enfrentam para manter o sonho da classificação vivo.