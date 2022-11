Gakpo marcou o gol da vitória da Holanda sobre Senegal, pela Copa do Mundo - AFP

Publicado 21/11/2022 15:02 | Atualizado 21/11/2022 15:24

A Holanda não teve estreia fácil na Copa do Mundo e só abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 sobre Senegal, no Estádio Al Thumama, aos 39 minutos do segundo tempo. Gakpo marcou na primeira finalização que os holandeses acertaram o alvo. A segunda foi no gol de Klaassen, num placar muito acima do que foi o jogo. Já os senegaleses, que sentiram a falta de Mané, saíram de campo lamentando o resultado pelo que apresentaram em campo.

Com o 2 a 0, a Holanda termina a primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo empatada com Equador, (ambos com 2 gols de saldo). Já Senegal está em terceiro, à frente do anfitrião Catar.



Primeiro tempo com poucas chances

Foi o primeiro jogo equilibrado dessa Copa do Mundo, muito em função da organizada seleção de Senegal, que competiu de igual e foi até superior no início, apostando na troca de passes e numa marcação forte. Já a Holanda teve dificuldades para encaixar a sua posse de bola e somente quando os senegaleses deram espaço é que a melhor qualidade técnica deu superioridade no meio de campo.

Apesar do bom confronto, faltaram chances de gol. Senegal sentiu a falta de Mané, enquanto a Holanda abusou do preciosismo quando chegou à área. Primeiro, Bergwijn apareceu na cara de Mendy, mas optou pelo passe e Janssen foi travado. Depois, de Jong recebeu livre, mas optou por mais um drible e perdeu a chance de finalizar.

Segundo tempo mais devagar

Após o intervalo, o ritmo intenso da primeira etapa ficou mais lento e com menos poder de marcação dos dois lados. Ainda assim, a Holanda não se sentiu à vontade para a troca de passes. Tanto que a melhor chance nos minutos iniciais foi uma cabeçada para fora de Van Dijk, em escanteio. Poupado, Memphis Depay precisou entrar para tentar mudar o ataque holandês.

Só que foi Senegal que chegou mais perto do gol. Na primeira grande chance do jogo, num contra-ataque aos 19 minutos, Dia parou em boa defesa do goleiro Noppert. O goleiro, estreante da seleção holandesa e da Copa, ainda salvou em chute de Gueye.

Quando o jogo se encaminhava para um empate sem gols, a qualidade técnica fez diferença, quando De Jong acertou belo cruzamento para Gakpo marcar de cabeça, aos 39, em lance que a defesa de Senegal bobeou e deu espaço para os holandeses trocarem passes, assim como o goleiro Mendy errou ao sair na bola.

Ainda houve tempo de, no último lance, Depay avançar em contra-ataque e chutar. O goleiro senegalês falhou novamente e Klaassen marcou o segundo gol.