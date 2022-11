Bruno Fernandes é titular da seleção de Portugal - FOTO: CARLOS COSTA / AFP

Publicado 21/11/2022 14:26

Um dos principais nomes de Portugal para a Copa do Mundo do Catar é Bruno Fernandes. O meio-campista se profissionalizou no futebol italiano e ganhou destaque no cenário internacional na passagem que teve pelo Sporting. O bom desempenho chamou a atenção do Manchester United, que o contratou em janeiro de 2020. Abaixo, confira um vídeo com a trajetória do jogador.





Em tempo: Portugal está no Grupo H, ao lado de Coreia do Sul, Gana e Uruguai. A seleção lusitana estreia na Copa na quinta-feira, às 13h (de Brasília), contra Gana no Stadium 974.