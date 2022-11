Roberto Carlos vê a seleção brasileira com a maior pressão entre as favoritas da Copa do Mundo de 2022 - Reprodução

Publicado 21/11/2022 12:25

Catar - Maior campeão mundial com cinco títulos, o Brasil tenta encerrar o jejum de 20 anos sem levantar o troféu mais desejado do futebol. Pentacampeão do mundo em 2002, o ex-jogador Roberto Carlos concedeu entrevista ao jornal britânico "Daily Mirror" e apontou que a seleção brasileira chega ao Catar com a maior pressão entre as 32 seleções.

"A maior pressão é sobre a seleção brasileira. São 20 anos sem ganhar a Copa do Mundo. A última foto (de campeão) na sede da Confederação Brasileira de Futebol é nossa (em 2002). Mas é um bom momento para o Brasil voltar a vencer e dar felicidade ao povo", afirmou Roberto Carlos, que foi titular nas finais de 1998 e 2002.





Pentacampeão do mundo, o Brasil vive um jejum de 20 anos sem título. Caso termine a Copa do Mundo do Catar sem título, igualará o seu maior período sem conquistar o mundial de seleções, que foi entre o tri em 1970 e o tetra em 1994.

A seleção brasileira está no Grupo G da Copa do Mundo e estreia na próxima quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), contra a Sérvia, no Estádio Lusail. O Brasil também enfrentará a Suíça e Camarões nos dias 28 e 2 de dezembro, respectivamente.